Felipe Jonatan se despede do Fortaleza e diz que sua história não será apagada

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou oficialmente a saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que foi emprestado ao Mirassol. O atleta se despediu do clube por meio das redes sociais, agradecendo pela oportunidade de defender as cores do Tricolor. "Obrigado, Fortaleza, pela oportunidade de vestir tua camisa e fazer parte da história do clube em 2024. Nada disso será apagado!", escreveu o cearense, em referência ao Brasileiro da temporada passada, onde o time encerrou na quarta colocação.

Felipe era um antigo desejo do Fortaleza, que já havia tentado contratá-lo em outras três oportunidades, sem sucesso nas negociações com o Peixe. Em abril do ano passado, os clubes enfim acertaram uma troca: o cearense veio para o Leão, enquanto Gonzalo Escobar seguiu para o Santos. Na disputa com Bruno Pacheco, o camisa 36 recebeu oportunidades do técnico Juan Pablo Vojvoda e participou de 26 partidas em 2024, mas não teve desempenho suficiente para se consolidar como titular.