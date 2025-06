Fortaleza acerta a contratação do atacante José Herrera, do Argentinos Juniors

O ofensivo atuou em todas as categorias de base da seleção argentina / Crédito: Divulgação/AFA

Entre chegadas e saídas, o Fortaleza tem se mostrado ativo na atual janela de transferências visando a recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a contratação do volante Matheus, o Tricolor acertou os detalhes finais da negociação com o ponta José Maria Herrera, de 22 anos, que defendeu o Argentinos Juniors-ARG nas últimas quatro temporadas.