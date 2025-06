Base da seleção argentina e "menino dos golaços": conheça 'Tucu' Herrera, reforço do Fortaleza

O ponta-direita canhoto tem acerto verbal com o Tricolor do Pici, que irá adquirir 70% do passe do atleta

O Fortaleza já tem um acordo verbal e está próximo de anunciar a contratação do ponta José Maria Herrera, ou 'Tucu' Herrera, como é conhecido pela torcida do Argentinos Juniors-ARG. Restando apenas a assinatura do contrato, o que as atuações recentes do ofensivo prometem ao Fortaleza é ousadia para arriscar finalizações de longa distância, potência no chute, facilidade com a "perna ruim" e entrega na fase defensiva.

O extremo de 22 anos ainda não soma tantos gols na carreira, mas vive seu ano com mais participações. Em 18 jogos disputados no ano, Tucu marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Ambidestro, Herrera é agressivo próximo à área, ainda que a confiança na boa finalização se exceda por vezes.