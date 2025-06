Fortaleza confirma empréstimo de Felipe Jonatan ao Mirassol até abril de 2026

Fora dos planos no Pici, lateral-esquerdo disputou apenas duas partidas nesta temporada e é emprestado pelo Tricolor ao clube paulista com opção de compra

Revelado pelo Ceará, o defensor de 27 anos chegou ao Pici no decorrer da temporada 2024 , após longa passagem pelo Santos, mas não conseguiu se firmar no Tricolor, onde já tinha atuado nas categorias de base. Foram apenas 28 partidas disputadas. Felipe Jonatan tem contrato com o Fortaleza até abril de 2027.

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira, 25, o empréstimo do lateral-esquerdo Felipe Jonatan ao Mirassol . O jogador cearense vai defender o clube paulista até abril de 2026, com opção de compra fixada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador era um desejo antigo do Leão, que havia feito a tentativa em outras três oportunidades, mas sem acordo com o Peixe. Em abril do ano passado, os clubes acertaram uma troca: Felipe veio para o Fortaleza, e Gonzalo Escobar rumou para o Santos.

Na disputa com Bruno Pacheco, o camisa 36 ganhou oportunidades do técnico Juan Pablo Vojvoda e entrou em campo 26 vezes em 2024, sem um desempenho que o credenciasse a assumir a vaga. Para a atual temporada, o Tricolor contratou Diogo Barbosa, ex-Fluminense, o que complicou a situação do cearense.

Felipe Jonatan atuou somente duas vezes em 2025: na goleada por 7 a 0 sobre o Cariri, no dia 27 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, e na derrota por 2 a 1 para o Sousa-PB, em 19 de março, pela Copa do Nordeste. Depois, ficou fora dos planos da comissão técnica e chegou a treinar separado do elenco, em horário alternativo.

No Mirassol, o lateral cearense vai disputar posição com o experiente Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, que é o principal destaque da equipe do técnico Rafael Guanaes e já marcou seis gols nesta edição do Brasileirão.