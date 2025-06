Mirassol acerta contratação de Felipe Jonatan, do Fortaleza, por empréstimo

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Felipe Jonatan é mais um a deixar o Fortaleza. Após as saídas de Pol Fernández, Titi e Pedro Augusto, o lateral-esquerdo acertou sua transferência para o Mirassol, por empréstimo, com duração até o término do Paulistão de 2026. No contrato, o clube paulista terá a opção de comprar o atleta. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Esportes O POVO. Vale ressaltar que o lateral tem contrato com o Leão do Pici até abril de 2027. Nesta temporada, porém, perdeu espaço no elenco e, antes da parada para o Super Mundial de Clubes, passou a treinar separado. Foram apenas dois jogos disputados em 2025 e nenhuma participação em gol neste pequeno recorte.