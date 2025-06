Sport avança pela contratação do volante Pedro Augusto, do Fortaleza

Volante Pedro Augusto na chegada ao PV para o jogo Fortaleza x Moto Club, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A passagem de Pedro Augusto pelo Fortaleza está próxima do fim. O meio-campista tem sido alvo de alguns clubes brasileiros, entre eles o Sport, que tem conversas avançadas com o Fortaleza para a contratação do atleta, conforme apurou o Esportes O POVO. A tendência é de que a negociação ocorra sem custos para o time pernambucano, com Pedro Augusto chegando de forma definitiva na Ilha do Retiro. O Juventude era outro time da Série A do Campeonato Brasileiro que tinha interesse no acerto com o volante de 28 anos, assim como equipes do exterior.