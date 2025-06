Fortaleza negocia empréstimo de Pedro Augusto ao Juventude

Volante Pedro Augusto na chegada ao Estádio Kleber Andrade para o jogo Cruzeiro x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Pouco aproveitado no Fortaleza em 2025, o volante Pedro Augusto deve ser emprestado ao Juventude na próxima janela de transferências, conforme apurou o Esportes O POVO. Atualmente, os clubes conversam e o clima é de otimismo para a concretização do negócio. O atleta estava fora dos planos do Tricolor do Pici desde o início da temporada, conforme noticiou o O POVO em primeira mão. Neste ano, ele entrou em campo em cinco oportunidades, acumulando apenas 324 minutos. Ainda de acordo com apuração da reportagem, o meio-campista sofreu com pubalgia durante os primeiros meses de 2025 e, consequentemente, perdeu espaço no time.