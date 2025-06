Em meio a sondagens, Fortaleza encaminha renovação de Lucas Sasha

O volante chegou a abrir conversas com o Athletico-PR, mas optou por aceitar a proposta de renovação do Fortaleza

Fortaleza encaminhou a renovação de contrato do volante Lucas Sasha, sondado pelo Athletico-PR nos últimos dias. A informação foi veiculada inicialmente pelo canal de torcedores Bora Leão e confirmada pelo Esportes O POVO. Conforme apurado, o meio-campista chegou a abrir conversas com o Furacão, mas optou por permanecer no plantel de Vojvoda com a proposta de renovação.

Com contrato até o fim de 2025, Lucas Sasha assinará o novo contrato – que deve ir até o fim de 2026 – nos próximos dias. Com a camisa do Fortaleza, o volante de 35 anos soma 119 jogos, com quatro gols, duas assistências e dois títulos – um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste.