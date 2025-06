Ex-Fortaleza, Pol Fernández alega motivos pessoais e encerra negociação com o Vélez

Jogador tinha um acordo verbal com o clube e iria assinar contrato até dezembro de 2026, mas agora volta a ficar livre no mercado

O jogador tinha um acordo verbal com o clube e iria assinar contrato até dezembro de 2026, mas agora volta a ficar livre no mercado. Caso reforçasse a equipe de Buenos Aires, ele enfrentaria o Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores, que serão disputadas em agosto.

Ex-jogador do Fortaleza , Pol Fernández não vai reforçar o Vélez Sarsfield nesta temporada. Conforme noticiou o jornalista argentino César Luis Merlo, o volante, mesmo acertado com o 'El Fortín', alegou motivos pessoais e desistiu da negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após rescindir contrato com o Fortaleza na última semana, Pol virou alvo de clubes da Argentina e do México. No Leão do Pici, não correspondeu às expectativas em campo e disputou 25 partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.

Além do Tricolor, o volante argentino acumula passagens por clubes tradicionais da América do Sul, como Boca Juniors, Racing, Godoy Cruz e Rosario Central.