CBF define datas das quartas do Brasileirão Feminino A2; Fortaleza decidirá acesso no PV

Leoas irão enfrentar o Minas Brasília fora de casa neste domingo, 22, às 15 horas, no estádio Bezerrão, em Brasília. O jogo de volta irá ocorrer no dia 6 de julho, também domingo, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou as datas dos jogos da quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Os duelos, divididos em partidas de ida e volta, irão definir os times que irão disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026 e estão datados para ocorrer entre os dias 21 de junho, próximo sábado, e 06 de julho.

Representante cearense na competição, o Fortaleza irá enfrentar o Minas Brasília. As Leoas disputam a primeira partida fora de casa, no estádio Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal, no próximo domingo, 22, às 16 horas. O jogo de volta ocorrerá no estádio Presidente Vargas no primeiro domingo de julho, 6, às 15 horas. Detalhes sobre presença de torcida e venda de ingressos serão divulgados posteriormente pelo clube.