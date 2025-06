Em despedida, Titi destaca importância de Tinga e Pikachu: "carregam esse clube com amor"

Após três anos, o zagueiro Titi se despediu de seus companheiros e funcionários do Fortaleza na tarde desta terça-feira, 10. O defensor foi anunciado, na manhã de ontem, como novo reforço do Goiás para a sequência desta temporada.

No vídeo de sua despedida, feita no gramado do Centro de Treinamento do Leão e divulgada nas redes sociais do clube, foi possível notar a relação dos outros atletas para com o zagueiro. Entre palavras e emoções, Titi ressaltou o ambiente do clube e a importância de Tinga e Yago Pikachu para a história do Tricolor do Pici.