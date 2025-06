Fora dos planos, Felipe Jonatan treina separado e tem futuro incerto no Fortaleza

Com apenas duas partidas nesta temporada, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan tem treinado de forma separada dos demais jogadores do elenco do Fortaleza. Fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda, o atleta de 27 anos seguirá no clube até, pelo menos, julho, já que não foi negociado com nenhuma outra equipe na atual janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira, 10.

O próprio Felipe Jonatan publicou, em sua página oficial no Instagram, alguns recortes de vídeos mostrando seu treino no Centro de Excelência Alcides Santos. Nas imagens, o lateral aparece fazendo atividades com a bola, acompanhado de um funcionário do Leão, em um dos campos da sede tricolor, sem a presença de nenhum outro atleta do plantel principal.