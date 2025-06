Pol Fernández acerta com Vélez e vai enfrentar Fortaleza na Libertadores

O meia rescindiu seu contrato com o Leão na última segunda-feira, 9, tornando-o livre para assinar com qualquer outra equipe

O meio-campista argentino Pol Fernández, ex-Fortaleza, será o novo reforço do Vélez Sarsfield-ARG. Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, confirmada pelo Esportes O POVO, o meia aceitou a oferta do “El Fortin” e deve assinar com o clube de Buenos Aires até dezembro de 2026.

Na última segunda-feira, 9, o Tricolor do Pici anunciou a rescisão contratual, em comum acordo, com Pol — o deixando livre para assinar com qualquer outra equipe. Ao todo, o meio campista disputou 25 partidas com a camisa do Fortaleza, não marcando nenhum gol e distribuindo três assistências.