Fortaleza anuncia rescisão com volante Pol Fernández

Volante Pol Fernández fez 25 jogos pelo Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira, 9, a rescisão contratual do meia argentino Pol Fernández. Ex-capitão do Boca Juniors, o jogador de 33 anos chegou ao clube no início da temporada 2025, sob grandes expectativas, mas não correspondeu a elas em campo e sofreu muitas críticas por parte da torcida. Os rumores da saída do meio-campistas começaram nesse fim de semana, com possíveis sondagens de clubes mexicanos e argentinos. Segundo o Fortaleza, o atleta sai em comum acordo, com Pol abrindo mão dos valores a receber pela rescisão contratual. O contrato do jogador iria até o fim da temporada 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, o meio campista disputou 25 partidas com a camisa do Fortaleza, não marcando nenhum gol e distribuindo três assistências. Apesar da alta expectativa, o jogador não conseguiu se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro e ficou marcado como uma das peças que não renderam na temporada. Em um vídeo publicado no YouTube do clube, o CEO da equipe, Marcelo Paz, falou sobre a rescisão contratual com o atleta e explicou quais fatores levaram ao encerramento do vínculo. Pronunciamento de Marcelo Paz: "Torcedor do Fortaleza, venho aqui comunicar a rescisão contratual do atleta Pol Fernández. A partir de hoje, o atleta não tem mais vínculo com o clube. Tivemos uma conversa honrosa e verdadeira, onde se entendeu que não havia mais o porquê da continuidade do contrato, o atleta foi muito respeitoso com o Fortaleza, tendo uma postura rara de abrir mão de um ano e seis meses de contrato para terminarmos esse vínculo", disse.