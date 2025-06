Fortaleza venceu apenas dois dos últimos 15 jogos; veja números

Neste recorte, o Leão do Pici tem apenas 26,7% de aproveitamento, o que gera pressão sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor

Os duelos foram válidos por torneios diferentes. Pela Libertadores foram quatro embates. Contra o Atlético Bucaramanga-COL foram dois duelos, ambos terminando empatados, por 1 a 1 na Colômbia e 0 a 0 no Brasil, respectivamente. Houve ainda a goleada imposta sobre o Colo Colo-CHI, por 4 a 0, na capital alencarina, e a derrota por 1 a 0, diante do Racing-ARG, em Avellaneda, na Argentina. Foram, portanto, 5 pontos em 12 disputados, com 41% de aproveitamento.

Na Copa do Brasil, foram dois jogos. As igualdades por 1 a 1, na ida e na volta contra o Retrô-PE culminaram na eliminação, nos pênaltis na Arena Castelão — uma queda vexatória, já que o Fortaleza disputa a Série A do Brasileiro, enquanto o adversário pernambucano está apenas na Série C.

Já pelo Brasileirão, o escrete cearense realizou, dentro do recorte de 15 jogos, nove partidas. Nelas, perdeu para seis adversários (Vitória, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos), empatou com dois (Sport e São Paulo) e conquistou uma única vitória no período, quando massacrou o Juventude, por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, na Capital. Assim, o aproveitamento na elite nacional foi de apenas 18,5%.

Ao todo, o time fez 12 pontos entre 45 disputados, perfazendo 26,7%