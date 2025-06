Diego Valdés desiste, e Fortaleza encerra negociação com América do México

Meia Diego Valdés no jogo Los Angeles FC x América do México / Crédito: Jessie Alcheh / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O meia chileno Diego Valdés não vai vestir a camisa do Fortaleza. O jogador de 31 anos, que desembarcaria na Capital nesta quarta-feira, 11, desistiu do acordo por três temporadas, e o clube do Pici encerrou a negociação com o América do México. O fim das tratativas foi divulgado inicialmente pelo ge e confirmado pelo Esportes O POVO. As partes tinham chegado a um acerto nos últimos dias, e o Tricolor iria desembolsar 3,5 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões na cotação atual) para contratar Valdés junto ao clube da América do Norte.