Goiás encaminha a contratação do zagueiro Titi, do Fortaleza

Sem espaço no atual elenco tricolor, o experiente defensor de 37 anos tinha contrato com o Leão até o fim de 2025. O anúncio da saída do zagueiro deve ocorrer nesta terça, 10

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Caio Mounif, da Rádio Bandeirantes, e confirmada pelo Esportes O POVO . Sem espaço nesta temporada no time comandado por Vojvoda, Titi, por não ter cumprido os sete jogos na Série A, poderia ter se transferido para outro clube da elite nacional, mas optou por acertar com o Goiás.

O Goiás encaminhou a contratação do zagueiro Titi, do Fortaleza . O Esmeraldino, que é atualmente o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, quer regularizar o defensor antes do fim da janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira, 10. Diferente da Série A, a segunda divisão não terá pausa por conta do Super Mundial de Clubes.

Neste ano, o zagueiro disputou 12 partidas pelo Leão do Pici, cinco delas no Campeonato Cearense. Capitão do time durante parte de 2024, o defensor tinha vínculo contratual com o Fortaleza até o término desta temporada. Encerra-se, portanto, uma passagem de três anos do defensor no Pici, iniciada em 2021.

A passagem vitoriosa de Titi pelo Fortaleza



Titi se despede do Fortaleza com 227 jogos, seis gols marcados e cinco assistências. No período em que esteve no time cearense, participou de campanhas históricas na Série A, como as de 2021 e 2024 — em ambas o Leão terminou em quarto lugar —, disputou a Copa Libertadores em três ocasiões e venceu cinco títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024).

Com Afonso Ribeiro e Fernando Graziani.