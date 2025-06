Matheus diz poder atuar em todas funções no meio e brinca: "Só não jogo de goleiro"

Com boa parte da carreira profissional desenvolvida na Europa, Matheus Pereira chega ao Fortaleza confiante quanto à sua capacidade no meio-campo. Em entrevista coletiva, o camisa 80 do Leão do Pici explicou suas características de jogo, disse estar apto a desempenhar qualquer função no setor central e brincou: “Só não jogo de goleiro”.

“Eu comecei como meia, no Corinthians, um camisa 10, mas, com o passar dos anos, na Europa, o sistema mudou muito. Então fui me adaptando, jogando também como primeiro ou segundo volante. Acho que hoje sou um jogador mais completo e posso fazer as três funções do meio-campo [...] Se for para ajudar o clube, eu só não jogo de goleiro. De resto, estou à disposição (do Vojvoda)”, contou.