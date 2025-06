Vélez tem joia cobiçada por brasileiros, atacante ex-Athletico e Machuca

O atacante argentino atuou entre 2023 e 2024 no Pici e foi emprestado pelo Leão para o El Fortín até o fim desta temporada, com opção de compra por US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 14 milhões na cotação atual – ele tem contrato até o término de 2027 com o clube cearense.

Adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Vélez Sarsfield , da Argentina, possui dois jogadores no elenco que já passaram pelo futebol brasileiro. Um deles é o atacante Imanol Machuca, que pertence ao Leão do Pici e está emprestado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Vélez, Machuca não conseguiu se firmar até então. O atacante até teve espaço na sua chegada ao El Fortín, onde teve uma sequência como titular, mas as atuações inconstantes o fizeram virar reserva. Em 11 jogos no time argentino, não conseguiu contribuir com nenhuma participação em gol.

Outro nome conhecido do futebol brasileiro é Braian Romero. O centroavante argentino defendeu o Athletico-PR em 2019, quando conquistou o título da Copa do Brasil. Posteriormente, em 2022, o jogador vestiu a camisa do Internacional, mas teve uma passagem sem destaque: fez 18 jogos e marcou dois gols.

​

Jovem meia do Vélez é alvo de clubes brasileiros no mercado da bola

Além de atletas com passagem pelo Brasil, o elenco do Vélez conta com um jovem meio-campista cobiçado por times como Flamengo e Botafogo: Álvaro Montoro, de 18 anos. Os dois times cariocas tentam a contratação do atleta, que é visto na Argentina como uma grande promessa.