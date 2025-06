Técnico do Vélez é ídolo do Boca Juniors e foi tetracampeão da Libertadores como jogador

Guilhermo Barros Schelotto fez parte do Boca Juniors multicampeão do início dos anos 200 e já treinou a equipe Xenezie

O treinador da equipe, Guilhermo Barros Schelotto, tem bastante experiência na competição, sendo tetracampeão como jogador e finalista como técnico. Schelotto jogou no Boca Juniors de Carlos Bianchi, equipe mais temida do futebol argentino e sul-americano no inico dos anos 2000.

As quatro conquistas do ex-atacante ocorreram nos anos de 2000, 2001, 2003 e 2007. As duas primeiras e a última conquistas foram ao lado de Parlemo e Riquelme, enquanto o título de 2003 teve Carlos Tevez como maior estrela.

Como treinador, Schelotto foi campeão da Copa Sul-Americana em 2013, seu primeiro ano como técnico e a frente do Lanús. Na ocasião, o clube argentino superou a Ponte Preta de Jorginho, empatando no estádio do Pacaembu por 1 a 1 e vencendo por 2 a 0 no estádio Néstor Díaz Pérez.

Em 2016, o treinador assumiu o comando do Boca Juniors, onde foi campeão argentino nos anos de 2017 e 2018, ano esse que o técnico também foi finalista da Libertadores. Na ocasião, o Boca e o River protagonizaram a primeira final do torneio sul-americano em continente europeu, uma vez que o segundo jogo entre as equipes ocorreu no Santiago Bernabéu, na Espanha.