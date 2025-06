Rival na Libertadores, Vélez será o oitavo clube argentino no caminho do Fortaleza

O caminho do Fortaleza no mata-mata da Libertadores foi definido na tarde desta segunda-feira, 2, em sorteio que colocou o Vélez Sarsfield-ARG como adversário do Leão do Pici nas oitavas de final. Com isso, o Tricolor chegará ao seu oitavo adversário argentino na história. O confronto vale, além da vaga para as quartas, uma premiação de R$ 9,7 milhões.

Assim, o passaporte do Fortaleza pela Argentina já foi carimbado por Rosario Central, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, Estudiantes e, agora, Vélez. Entre os campeões argentinos da Libertadores, após as oitavas, apenas o Argentino Juniors não terá enfrentado o Fortaleza. A ida do confronto será na Arena Castelão, enquanto a volta será disputada em Buenos Aires.