Fortaleza x Vélez: saiba quando serão os jogos das oitavas da Libertadores

Leão do Pici fará o jogo de ida na Arena Castelão e o da volta no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

Disputando o mata-mata da principal competição do continente pela segunda vez na história, o Leão do Pici fará o jogo de ida na Arena Castelão e o da volta no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. De acordo com a tabela base, os duelos ocorrerão nos dias 13 e 20 de agosto . As datas detalhadas devem ser divulgadas em breve.

O Fortaleza vai enfrentar o Vélez Sarsfield , da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores da América 2025. A definição do confronto ocorreu através de sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, na tarde desta segunda-feira, 2.

Portanto, com mais de dois meses para entrar em campo pela Libertadores, o Tricolor de Aço terá tempo suficiente para voltar a competir em alto nível. Neste ano, a equipe vem acumulando atuações abaixado do esperado e eliminações precoces, como na Copa do Brasil.

Até lá, o Fortaleza deve aproveitar a pausa para o Super Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, para promover mudanças no elenco e se reorganizar em campo.

Fortaleza na Libertadores

Dividindo o grupo com Racing-ARG, Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI, a campanha do Leão na fase que precede o mata-mata foi marcada por duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Contra a equipe argentina, o Tricolor perdeu os dois jogos, ao contrário do que se viu contra os chilenos, contra quem venceu as duas. Diante do clube colombiano, o Fortaleza somou dois empates.