Deyverson provoca torcida do Racing por título da Libertadores; clube argentino já foi campeão

Acontece que, em entrevista pós-jogo, o avançado afirmou ter provocado os argentinos dizendo “que eles não tinham libertadores” e que o atleta do Leão tem uma. No entanto, o Racing foi campeão da Copa Libertadores de 1967, quando derrotou o Nacional-URU na final.

O atacante Deyverson, do Fortaleza , se envolveu em mais um episódio inusitado na Copa Libertadores. Durante a derrota para o Racing-ARG , na noite desta quinta-feira, 29, o atacante foi visto provocando alguns torcedores presentes no estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Isso (provocação) faz parte do futebol, eu gosto disso também, eu gosto que eles me provoquem, eu provoco também. Eu falei que eles não tinham libertadores, eu tenho uma. Então acabou que essa provocação virou uma brincadeira no final, mandaram tchau pra mim, me deram joia. Isso faz parte do futebol”, revelou Deyverson.

“Cara, eu acho que isso acaba acontecendo, é natural. Eles me conhecem, sabem como é que eu sou um jogador provocador também. Eu acho que isso faz parte, o torcedor é apaixonado pela sua equipe, pelo seu clube”, afirmou.

Recentemente contratado pelo Fortaleza, Deyverson conquistou a Libertadores em 2021, enquanto ainda atuava pelo Palmeiras. Na ocasião, o atacante marcou o gol do título palmeirense, durante a prorrogação daquela final.