Saiba os possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores

Entre os possíveis adversários, dois nomes chamam atenção: Estudiantes-ARG e LDU-EQU, velhos conhecidos da torcida do Tricolor do Pici

Mesmo com derrota por 1 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira, 29, o Fortaleza garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. O time cearense contou com a ajuda do Colo-Colo, que venceu o Atlético Bucaramanga por 1 a 0 no Chile, e terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com oito pontos.

Com o avanço, o Tricolor do Pici estará no pote 2 do sorteio das oitavas, o que significa que enfrentará um dos líderes dos demais grupos.