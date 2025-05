Classificado, Fortaleza repete 2° lugar, mas faz campanha inferior a 2022 na Libertadores

Em 2022, o Tricolor passou de fase com dez pontos conquistados / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Classificação para as oitavas da Libertadores em meio a uma grande turbulência na Série A do Brasileirão. O roteiro é atual para o Fortaleza, mas já se repetiu em 2022. Nas duas ocasiões, o Tricolor passou para o mata-mata da principal competição da América do Sul na segunda colocação. Na ocasião mais antiga, somou mais pontos, totalizando dez por três vitórias, um empate e duas derrotas. Na que finalizou com derrota para o Racing, na Argentina, na noite desta quinta-feira, 29; uma defesa mais consistente, uma goleada e um W.O – ambos contra o Colo-Colo – deixaram o Tricolor com um saldo ainda mais positivo, mesmo com dois pontos a menos somados. O time de Vojvoda marcou oito gols e sofreu cinco – quatro deles pela equipe argentina.