Fortaleza encaminha retorno de Sérgio Papellin ao cargo de executivo de futebol

Atualmente no Remo, o dirigente viajará para integrar delegação do clube de Belém-PA na viagem para enfrentar o CRB-AL e voltará à capital cearense após o jogo em Maceió.

Papellin esteve no Fortaleza entre 2017 e 2023, estando presente nos acessos do Tricolor da Série C à Série A, no título da Série B, no Pentacampeonato cearense e nas conquistas de duas Copa do Nordeste.

