Fortaleza perde para Racing (3-0) em casa em sua estreia na fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza estreou na Libertadores-2025 com uma dura derrota em casa por 3 a 0 para o argentino Racing, campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, nesta terça-feira (1º) na primeira rodada da fase de grupos do principal torneio de clubes do continente.

Recentemente campeão da Recopa Sul-Americana, a 'Academia' executou com perfeição sua estratégia de jogo ofensivo e equilíbrio defensivo, conquistando um triunfo maiúsculo na capital cearense pelo Grupo E.