Presidente do Fortaleza demonstra otimismo para duelo contra o Racing na Libertadores

Rolim Machado concede entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, antes do embarque do Tricolor para a Argentina, local do jogo de quinta-feira, 29

O Fortaleza embarcou na manhã desta terça-feira, 27, para o confronto contra o Racing-ARG, que acontecerá nesta quinta-feira, 29, às 21h30min, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Após o duelo pela Libertadores, a equipe embarca para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

No embarque, o presidente do clube, Rolim Machado, concedeu entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN. O gestor se mostrou otimista com a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores.