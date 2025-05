Antes de enfrentar o Fortaleza, Racing chega descansado após 15 dias sem jogar

Líder do Grupo E com 10 pontos, o Racing teve duas semanas de preparação desde o último compromisso — uma goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, no dia 14 de maio, que garantiu a classificação antecipada dos argentinos às oitavas de final.

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 29, para um confronto decisivo diante do Racing , pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

Eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino pelo Platense, o time comandado por Gustavo Costas agora concentra todas as atenções na Libertadores. Mesmo já classificado, o Racing deve escalar força máxima contra o Tricolor, aumentando a pressão sobre os comandados de Juan Pablo Vojvoda, que vivem um momento instável na temporada, principalmente após a eliminação da Copa do Brasil para o Retrô.

Com dois pontos a menos, o Fortaleza ocupa a vice-liderança do grupo e precisa vencer fora de casa para avançar de fase sem depender de outros resultados. Caso seja derrotado diante do Racing, o Fortaleza deverá torcer por um tropeço do Bucaramanga diante do Colo-Colo.

A delegação tricolor embarcou para a Argentina nesta terça-feira, 27, e realizará ainda um último treino de apronto em Buenos Aires.