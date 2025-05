Fortaleza anuncia a renovação contratual do zagueiro Brítez até o final de 2027

O antigo vínculo do defensor argentino iria até o final desta temporada, mas a diretoria tricolor se movimentou para estender a permanência do jogador no clube

A informação havia sido adiantada pelo Esportes O POVO em março . O antigo vínculo do defensor com o Fortaleza ia até o final de 2025. Pelo time cearense, o zagueiro soma 141 partidas, dois gols e sete assistências, além das conquistas de dois títulos: o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024.

O Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira, 26, a renovação contratual com o zagueiro Emanuel Brítez até o final de 2027, com opção de prorrogar o vínculo por mais um ano. O zagueiro argentino chegou ao Leão do Pici em 2022 e foi peça importante na campanha do clube na Série A daquela temporada, quando a equipe saiu da lanterna e conquistou vaga na Libertadores.

Polivalente, o argentino atua também como lateral-direito e se notabilizou pelo vigor físico e pela qualidade na saída de bola. Na atual temporada, o camisa 33 sofreu lesões e entrou em campo apenas sete vezes. O defensor não entra em campo há mais de dois meses, mas esteve entre os relacionados nos últimos jogos do Tricolor.

“O Brítez é um atleta extremamente identificado com o clube, chegou no meio da temporada de 2022, naquele momento difícil, participou do processo de retomada do Fortaleza, saindo do momento ruim da tabela para o oitavo lugar. É um atleta de muita fibra e raça, tem as características que o nosso torcedor gosta”, destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

“Ele faz todo o esforço possível para disputar jogos pelo Fortaleza, muitas vezes já foi a campo com dor e lesão, mas sempre honrando a nossa camisa e exerce as quatro funções na defesa. Então, estamos muito felizes com a sua permanência para nos ajudar a alcançar os objetivos. É uma liderança no elenco e certamente vai nos dar muitas alegrias”, concluiu.