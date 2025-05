Lucas Sasha sofre fratura no antebraço e deve desfalcar Fortaleza por dois meses

Sasha chegou a atuar durante o primeiro tempo da derrota para o Vasco, no último sábado, 17. No entanto, foi substituído por Emmanuel Martínez, durante o intervalo

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza , sofreu um trauma em seu antebraço direito. Após exames de imagem, foi visualizado uma fratura do osso rádio com indicação de tratamento cirúrgico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sasha chegou a atuar durante o primeiro tempo da derrota para o Vasco, no último sábado, 17. No entanto, o médio defensivo foi substituído no intervalo do confronto por Emmanuel Martínez, o que, durante a partida, aparentava ter sido uma escolha técnica de Vojvoda.

Lucas vem sendo um dos destaques do Fortaleza neste ano de 2025. Sua firmação entre os titulares de Vojvoda se deu após seu desempenho acima da média na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela competição, Sasha lidera o Tricolor em número de desarmes por jogo - com 3,5 desarmes de média no certame.