Vojvoda avalia revés do Fortaleza contra o Vasco: "Não tivemos eficiência"

Na análise do treinador — similar a feita por Yago Pikachu na saída de campo —, os gols tomados no início de cada tempo de jogo acabaram afetando qualquer poder de reação do escrete leonino, apesar de o argentino avaliar que as equipes pareciam ter alguma igualdade nos primeiros momentos da partida.

O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 3 a 0 na noite deste sábado, 17, pelo Brasileirão em São Januário e, após a partida, o técnico Vojvoda justificou o revés com a falta de eficiência do grupo tricolor diante da equipe cruzmaltina.

"Os primeiros minutos do primeiro tempo tivemos uma boa opção (de gol) e eles também e eles tiveram também e foi um bom gol. No segundo tempo ocorreu a mesma coisa, com três minutos já estava 2 a 0, então analisar uma partida tática a partir de dois gols de diferença em tão poucos minutos é difícil. Mas tivemos chances para empatar o jogo. Faltou eficácia que precisamos ter nesses momentos. Tivemos duas ou três chances no primeiro tempo como o adversário teve, mas eles foram contundentes ao encarar o gol e não tivemos eficiência. Depois, com o 2 a 0 fora de casa, diante de um adversário que precisava do resultado como a gente, nós deixamos espaços", ressaltou ele ainda.

O resultado deixa o Leão do Pici em uma posição bem delicada na tabela. Com 10 pontos, o time não só segue na segunda parte, na 13ª colocação, como se aproxima da zona de rebaixamento. No domingo, 18, o Tricolor do Pici terá de ter o secador ligado, já que ele poderá ser ultrapassado na rodada por Internacional, Vitória, Grêmio ou São Paulo, a depender do resultado da última partida deste sábado, 17.

O Leão poderá buscar a recuperação na Série A do Brasileirão no próximo domingo, 25, ao lado de sua torcida, quando irá receber o Cruzeiro às 20h30min na Arena Castelão pela 10ª rodada. Antes disso, na quarta-feira, 21, o grupo de Vojvoda jogará a partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil diante do Retrô-PE, às 19 horas.