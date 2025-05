Fortaleza segue sem vitória como visitante na Série A 2025

Imagens do duelo entre Fortaleza e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado na noite deste sábado, 17, pelo Vasco por 3 a 0, em partida válida pela nona rodada da Série A em São Januário, no Rio de Janeiro. Nuno e Vegetti (2x) marcaram os gols da equipe carioca. Com o revés, o Leão do Pici chega a marca de cinco jogos sem saber o que é vitória como visitante no Brasileirão. Em cinco jogos na primeira divisão realizados longe de solo alencarino, o Tricolor contabiliza três empates e duas derrotas. O primeiro empate ocorreu na segunda rodada, diante do Mirassol. Em seguida, veio a derrota contra o Vitória pela quarta fecha do campeonato. Na rodada seguinte, houve mais uma igualdade, diante do Sport, e também diante do São Paulo na sétima rodada.