Assíduo em campo e "ladrão" de bolas: os números de Lucas Sasha, do Fortaleza, na Série A

Titular no duelo contra o Colo-Colo, que ocorreu nessa terça-feira, 6, Lucas Sasha foi um dos destaques do Fortaleza na partida. O portal Sofascore, especialista em estatísticas do futebol, deu a nota 7,2 para o meio-campista, que acertou 90% dos passes tentados.

Com 18 partidas disputadas no ano, Sasha alcançou o status de titular na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Segundo dados do portal oGol, o camisa 88 é o segundo volante com mais minutos jogados no elenco tricolor em 2025, 1.151 minutos, ficando atrás apenas de Pol Fernández, que possui 1.204.