Fortaleza encerra sequência de sete partidas sem perder após derrota para o Vasco

A derrota de 3 a 0 do Fortaleza diante do Vasco, que aconteceu na noite deste sábado, 17, no estádio de São Januário, marca o fim de uma sequência de sete partidas sem perder. A última derrota do Tricolor tinha sido no dia 20 de abril, um 2 a 1 para o Palmeiras, na Arena Castelão.

Desde então, se seguiram sete jogos, com cinco empates e duas vitórias, sendo elas duas goleadas, um 4 a 0 contra o Colo-Colo na Copa Libertadores e um 5 a 0 contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a escassez de vitórias, o lado defensivo do tricolor se destacou nesse período.