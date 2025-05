Com interino, Retrô volta a vencer antes de jogo decisivo contra o Fortaleza

Equipe pernambucano enfrenta o Leão do Pici nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Times empataram em 1 a 1 no embate de ida

Próximo adversário do Fortaleza pela Copa do Brasil, o Retrô-PE ganhou um 'respiro' antes do jogo decisivo diante do Leão nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão. No último domingo, com técnico interino, a equipe pernambucana conquistou uma vitória por 1 a 0 diante do Itabaiana. O triunfo afastou ao time da zona de rebaixamento da Série C.

Antes da vitória, o Retrô passava por momentos mais tensos com a sua torcida, já que ia completar um mês sem contabilizar qualquer triunfo. Seu último jogo vencedor havia sido diante do Figueirense, no dia 26 de abril. Depois disso, a equipe até empatou em casa com o Tricolor do Pici pelo jogo de ida da Copa do Brasil, mas foi superada em seguida pelo Floresta por 1 a 0 fora de casa.