Lucas Sasha explica lesão no antebraço diante do Vasco

Segundo ele, a fratura ocorreu no início do primeiro tempo, aos sete minutos, mas a dor só se acentuou com o passar dos minutos. Ele também informou que a cirurgia já foi realizada, com sucesso, e que seu foco agora será na recuperação.

"No último jogo contra o Vasco, aos 7 minutos do primeiro tempo, em um lance completamente normal, acabei fraturando meu braço. Na hora não imaginei ter sido algo sério, mas com o passar dos minutos a dor foi aumentando até que ficou insustentável e impossível de continuar em campo. Após realizar exames e confirmar a fratura do braço, passei por cirurgia que foi um sucesso, graças a Deus. Agora é focar na recuperação para estar de volta aos gramados o mais rápido possível (sic)", escreveu ele.

Lucas vem sendo um dos destaques do Fortaleza neste ano de 2025. Sua firmação entre os titulares de Vojvoda se deu após seu desempenho acima da média na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela competição, Sasha lidera o Tricolor em número de desarmes por jogo - com 3,5 desarmes de média no certame.