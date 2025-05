Contra o Vasco, Fortaleza foi vazado três vezes pela segunda vez na temporada

Leão do Pici não conseguiu defender a sequência de sete jogos de invencibilidade diante do Gigante da Colina

A derrota por 3 a 0 para o Vasco, no último domingo, marcou a segunda vez que o Fortaleza sofreu três gols em uma única partida nesta temporada. O primeiro revés pelo mesmo placar aconteceu na estreia da Libertadores, quando o Tricolor foi superado pelo mesmo placar contra o Racing.

Até então, a defesa do Leão do Pici havia demonstrado solidez, sendo vazada no máximo por dois gols em apenas duas derrotas: para o Vitória e o Palmeiras, ambas por 2 a 1. Apesar do revés, o Tricolor aparece como a sétima melhor defesa do campeonato, com oito gols sofridos.