"Os gols no começo dificultaram todo o nosso planejamento", afirma Yago Pikachu

O atacante Yago Pikachu concedeu entrevista pós-jogo na derrota do Fortaleza para o Vasco, pelo placar de 3 a 0, neste sábado, 17, em São Januário. Para o jogador do Tricolor, o revés foi condicionada pelo primeiro gol cruzmaltino ter saído cedo no jogo.

"Com dois minutos de jogo já estava uma zero para o adversário, então a nossa estratégia de jogo foi por água abaixo com dois minutos e no segundo tempo ocorreu o mesmo. Quando a gente tentou fazer alguma coisa diferente com um minuto, a gente tomou o segundo gol", afirmou o jogador.