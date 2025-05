Kuscevic e Mancha chegam a seis jogos sem sofrer gols em oito disputados entre os titulares

Kuscevic é o quarto jogador do Fortaleza com mais minutos no ano, enquanto Mancha é o atleta de linha que mais jogou nos últimos 10 jogos / Crédito: Aurélio Alves/O POVO | Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza chegou a quatro jogos consecutivos sem sofrer gols após o empate contra o Bucaramanga, na noite desta terça-feira, 13, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Em todas as partidas, a única semelhança – além do goleiro João Ricardo – é a dupla de zaga formada por Benjamín Kuscevic e Gustavo Mancha, que ainda não foram vazados na atual formação de Vojvoda. Em dupla, o chileno e o jovem de 20 anos estão invictos e não sofreram gols. Se somadas as partidas anteriores, formando trio com David Luiz, os zagueiros já têm seis jogos sem ser vazados nos últimos oito compromissos em que estiveram juntos na onzena titular do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira partida em que dividiram a titularidade foi diante do Colo-Colo, no Chile, em que Mancha foi a grande surpresa da escalação. O jogo foi paralisado na segunda etapa pela invasão da torcida adversária e precisou ser resolvido nos tribunais. Contudo, em campo, sem gols sofridos pelo trio – que contava ainda com David Luiz. Antes do jogo no Chile, o Fortaleza passava por uma fase instável defensivamente, eram nove gols sofridos em sete jogos. Assim, Vojvoda tentou a trinca – que teve variações com Titi, por exemplo – mantendo o chileno e o jovem advindo da base em mais três jogos após o Colo-Colo. Contra o Internacional, mais uma partida sem sofrer gols, mas foram dois sofridos ante o Vitória e mais dois ante o Palmeiras. Com isso, Vojvoda mudou o esquema para uma linha com quatro defensores e fixou Kuscevic e Mancha como dupla de zaga. Desde então, o Leão do Pici enfrentou São Paulo, Colo-Colo-CHI, Juventude e Bucaramanga-COL. A meta passou os duelos de forma intacta e a formação se consolidou.