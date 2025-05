Vojvoda destaca equilíbrio em grupo do Fortaleza na Libertadores: "Tudo por definir"

No jogo de número 40 do Vojvoda comandando o Fortaleza em duelos internacionais, o Leão ficou no 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga-COL nesta terça-feira, 13, na Arena Castelão. Após o duelo, o treinador argentino fez sua avaliação sobre o necessário para se classificar a próxima fase da Copa Libertadores.

Apesar do foco na classificação, antes da viagem a Argentina o elenco tricolor possui alguns jogos decisivos em território nacional. No próximo sábado, 18, o Leão vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco, querendo se afastar, de vez, do Z-4. Outra partida importantíssima acontece daqui a uma semana, que o Tricolor recebe o Retrô-PE, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

“Nosso foco vai estar em nossa recuperação, primeiro para jogar com Vasco, em um Brasileirão que sabemos que vai ser importante essa partida para nós. Depois, temos uma partida da Copa Brasil, continuamos com o Brasileirão e vamos fechar este grupo que é difícil porque todos conseguiram pontuar fora de casa. Então, isso fala da igualdade que há neste grupo”, afirmou.

Como dito anteriormente, após o empate pela competição internacional, o escrete do Pici já inicia sua preparação para o confronto contra o Cruz-maltino nesta quarta-feira, 14. Atualmente, os cariocas estão na 17ª posição da Série A, com 7 pontos conquistados. No entanto, a diferença para o Tricolor é de, somente, três pontos.