Lucas Sasha lamenta empate, mas garante: "Temos condições de sair classificados"

“A expectativa era de vencer e conseguir a classificação hoje aqui, mas enfrentamos um time organizado que veio aqui para não perder, eles estavam com uma linha defensiva bem baixa. Nós tentamos, acho que não fizemos um jogo ruim. Se a bola entrasse no começo, o jogo iria ficar mais aberto, mas infelizmente não entrou, então agora vamos para a Argentina conseguir essa classificação”, afirmou o jogador.

O Fortaleza desperdiçou a chance de garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores ao empatar sem gols com o Bucaramanga , na Arena Castelão. Após o resultado frustrante, o meia Lucas Sasha lamentou o placar, mas reconheceu o esforço do elenco leonino em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o empate, o Tricolor do Pici adiou a decisão para a última rodada da fase de grupos. No dia 29, a equipe viaja para a Argentina para enfrentar o Racing, em duelo decisivo pela vaga. No confronto de ida, disputado no Gigante da Boa Vista, o Fortaleza sofreu uma goleada por 3 a 0, o que aumenta a responsabilidade para o embate fora de casa.

Ciente dos desafios, Sasha se mostrou confiante na capacidade do time para buscar a classificação em solo argentino. “Na Libertadores, todo jogo fora de casa é difícil. Mas já fomos à Colômbia e conseguimos um empate; fomos ao Chile e saímos vitoriosos naquela situação. Sabemos que será um jogo difícil, mas temos totais condições de ir até lá e sair classificados”, ponderou o meia.

Antes do confronto decisivo pela Libertadores, o Fortaleza volta suas atenções para a Série A do Brasileirão. O próximo compromisso do Leão é contra o Vasco, neste sábado, 17, às 18h30min, no São Januário, pela nona rodada da competição.