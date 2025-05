Ações defensivas e precisão no passe: Mancha se destaca em empate do Fortaleza

O jovem zagueiro tem sido um dos pilares do sistema defensivo do Leão do Pici, que não sofre gols há quatro jogos seguidos

O jovem zagueiro Gustavo Mancha segue em alta no time do Fortaleza. Na noite desta terça-feira, 13, no empate do Leão do Pici com o Atlético Bucaramanga-COL, na Arena Castelão, pela Copa Libertadores, o jogador de 20 anos foi um dos grandes destaques da partida, com ótimos números em ações defensivas.

De acordo com o Sofascore, Gustavo Mancha foi o atleta do Fortaleza que realizou mais cortes de bola (6) e que mais teve ações defensivas (8). Além disso, o zagueiro tricolor terminou a partida como o atleta com maior aproveitamento nos passes (77 acertos em 83 tentativas) e também com mais lançamentos longos corretos (9 lançamentos bem-sucedidos).