Pikachu lamenta gols perdidos pelo Fortaleza contra o Bucaramanga: "Faltou capricho"

O ponta teve a última oportunidade da partida, mas a finalização passou próxima à trave

O Fortaleza até conseguiu manter um nível alto de volume ofensivo, totalizando 15 chutes diante do Bucaramanga-COL na noite desta terça-feira, 13, mas desperdiçou muitas chances e viu o placar terminar zerado na Arena Castelão. Na zona mista realizada após a partida, o ponta Yago Pikachu comentou a frustração pelo resultado, lamentou a falta de pontaria da equipe no jogo e exaltou uma nova atuação intensa do plantel. "Lógico que tem uma frustração muito grande pelo resultado de hoje. A gente queria muito já garantir essa classificação jogando em casa. Tentamos de todas as formas, desperdiçamos algumas oportunidades durante todo o jogo e agora é levantar a cabeça. Já passou, tem jogos pelo Brasileirão agora e a gente tem que pontuar o máximo", pontua.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante os 90 minutos, o Tricolor esteve mais próximo de abrir o placar e finalizou a partida com o dobro de finalizações. Para conquistar a classificação que foi adiada com o resultado, o Tricolor vai esperar o placar final de Racing-ARG x Colo-Colo-CHI, que acontece nesta quarta-feira, 14, para saber se precisará vencer na última rodada ou apenas empatar com o Racing na Argentina. "Feliz pelo que a equipe vem apresentando nesses últimos jogos. Hoje, infelizmente, faltou um pouquinho de capricho. Um pouquinho de sorte também, para a gente conseguir a classificação aqui. Vamos buscar na Argentina. Um jogo difícil, mas a gente sabe que tem condições de classificar ainda", comenta Pikachu. Pikachu ressaltou que o Fortaleza perdeu chances durante todo o confronto, mas destacou que os gols que poderiam ter saído no início da partida dariam um potencial diferente para a história do jogo.