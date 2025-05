Com 6 gols nos últimos 7 jogos, Deyverson vive fase artilheira na Libertadores

Neste recorte, o atleta foi titular em cinco oportunidades e precisou de uma média de apenas 63 minutos para participar de uma bola na rede. Segundo o Sofascore, o camisa 18 do Tricolor também é o centroavante com a maior nota média da competição em 2025, registrando 7.83.

Artilheiro do Fortaleza na Libertadores, Deyverson vive uma grande fase pela competição. Nas últimas sete partidas, por Atlético-MG e Leão, o atacante participou diretamente de sete gols, com seis tentos e uma assistência.

Contratado como reforço de peso, em março, Deyverson tem contribuído bastante com a campanha do Fortaleza no certame. A equipe ocupa a segunda colocação do Grupo E, com duas vitórias, um empate e um revés.

Dos cinco gols marcados pelo Tricolor em campo, Deyverson foi o autor de dois. O primeiro foi marcado no empate em 1 a 1 contra o Bucaramanga-COL, pela terceira rodada, e o segundo, na goleada sobre o Colo-Colo por 4 a 0, na última terça-feira, 5, pela quarta rodada.