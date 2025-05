Fortaleza abre check-in e lança promoção de ingresso para duelo contra Juventude

A partida acontece no próximo sábado, 10, às 16 horas, no Presidente Vargas, pela oitava rodada do Brasileirão

O Fortaleza liberou, nesta quarta-feira, dia 7, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Juventude, que acontece no próximo sábado, dia 10, às 16 horas, no Presidente Vargas, em duelo válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), destinados a dois setores do PV: Arquibancada Azul e Amarela. Na Arquibancada Laranja, a entrada está por R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), enquanto as Cadeiras Sociais custam R$ 150 (meia-entrada) e R$ 300 (inteira).