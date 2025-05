Após goleada, Deyverson destaca relação com a torcida do Fortaleza: "Me recebeu muito bem"

Deyverson foi o autor do terceiro gol do Fortaleza na partida / Crédito: Samuel Setubal

Autor de um dos gols do Fortaleza na goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, na noite dessa terça-feira, 6, no Castelão, pela quarta rodada da Libertadores, o atacante Deyverson comentou sobre o início de sua relação com a torcida tricolor. O camisa 18, que anotou o terceiro tento da partida diante dos chilenos, foi bastante aplaudido pelas arquibancadas no anúncio da escalação e também quando foi substituído, dando lugar a Lucero.