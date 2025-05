Adversário do Fortaleza, Juventude tem a pior defesa da Série A em 2025

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 10, em busca de deixar para trás a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Cearense. E quem tentará impedir o triunfo Tricolor no estádio Presidente Vargas passa por maus momentos defensivos: com a mesma pontuação do time de Vojvoda, o Juventude é a equipe que mais sofreu gols nesta edição do Brasileirão.

Ao todo, o Papo teve sua meta vazada 15 vezes na competição, que só teve sete rodadas até o momento. Assim, a média é superior a dois gols sofridos por jogo. Contudo, o Fortaleza terá que repetir a postura que teve na goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, na Libertadores, posto que tem o segundo pior ataque da primeira divisão, com apenas cinco gols.