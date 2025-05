Fortaleza repete a segunda maior goleada de um nordestino na história da Libertadores

Breno Lopes e Marinho fizeram os dois primeiros gols do Leão do Pici na goleada. Deyverson e Lucero fecharam a conta / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Com uma atuação avassaladora na Arena Castelão na noite desta terça-feira, 6, o Fortaleza goleou o Colo-Colo-CHI na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e subiu para a segunda colocação de seu grupo. O sonoro 4 a 0 no clube chileno não só pode configurar uma virada de chave após a sequência negativa do Tricolor como também entrou para a história dos nordestinos na competição como a segunda maior goleada. A vitória do time de Vojvoda se igualou a uma do próprio escrete vermelho-azul-e-branco na segunda colocação, em 2023, quando o Fortaleza bateu o Maldonado, por 4 a 0, na pré-Libertadores, com Thiago Galhardo, Guilherme e Lucero – por duas vezes – balançando as redes dos uruguaios.