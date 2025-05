Vojvoda completará 300 jogos pelo Fortaleza na partida contra o Colo-Colo

Vojvoda é o técnico com mais jogos na história do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Juan Pablo Vojvoda alcançará, nesta terça-feira, dia 6, mais um feito histórico pelo Fortaleza. No duelo contra o Colo-Colo-CHI, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores, o argentino completará a marca de 300 jogos no comando do Tricolor do Pici. Há quatro anos como treinador do clube cearense, Vojvoda é, de forma isolada, o técnico com mais jogos na história do Leão. O atual comandante do Fortaleza está à frente de nomes como Moésio Gomes (229 partidas), Rogério Ceni (153 partidas), Caiçara (149 partidas) e Ferdinando Teixeira (139).